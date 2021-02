Borghi “Centrodestra sarebbe azionista di maggioranza nel Governo” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Se prima non ci sediamo al tavolo con Draghi non possiamo esprimerci, dopo il no della Meloni andiamo più guardinghi, ma per esprimere una posizione comune del Centrodestra è utile parlarsi dopo”. Lo ha detto il deputato della Lega Claudio Borghi. tan/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Se prima non ci sediamo al tavolo con Draghi non possiamo esprimerci, dopo il no della Meloni andiamo più guardinghi, ma per esprimere una posizione comune delè utile parlarsi dopo”. Lo ha detto il deputato della Lega Claudio. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

Notiziedi_it : Borghi “Centrodestra sarebbe azionista di maggioranza nel Governo” - Leoneincazzato : @borghi_claudio Io dico solo che quando si siede ai tavoli europei, non ce la vedo la Merkel che gli ordina cosa fa… - CorriereCitta : Borghi “Centrodestra sarebbe azionista di maggioranza nel Governo” - giusymum : @borghi_claudio Questa è una partita a scacchi e dobbiamo giocarla non stare lì ad aspettare le future elezioni che… - RizzoGiov : @borghi_claudio Ma la Meloni che ha appena confermato che FdI NON darà la fiducia a Draghi? -