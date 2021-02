BOOM! Rai riabilita Morgan ed Elettra Lamborghini | saranno ospiti nello speciale di Patty Pravo E loro spoilerano tutto il parterre della serata !

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 5 febbraio 2021)Pazza idea, quellaRai, che torna sui propri passi dando però nell’occhio. Il servizio pubblico riabiliterà infatti in un solo colpoed: i duedel primo degli speciali musicali del sabato sera di Rai1, quello dedicato ain onda sabato 20 febbraio prossimo in prime time. Per, un ritorno sulle scene dall’ingresso principale, dopo i rispettivi ‘allontanamenti’ dal video. Commettendo uno spoiler non proprio argutissimo, ad annunciare laprossima presenza nel nuovo show di Rai 1 sono stati gli stessi cantanti suisocial:ha pubblicato su Instagram una foto in scena ed un’altra nel ...