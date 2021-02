Bonaccini: 'Se arrivano dosi siamo in grado di vaccinare tutti entro l'estate' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fino a 45mila dosi di vaccino al giorno, oltre 1,3 milioni al mese, col dispiegamento possibile quotidiano di 75 team e oltre 1.000 operatori in oltre 70 punti vaccinali in tutte le province della ... Leggi su modenatoday (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fino a 45miladi vaccino al giorno, oltre 1,3 milioni al mese, col dispiegamento possibile quotidiano di 75 team e oltre 1.000 operatori in oltre 70 punti vaccinali in tutte le province della ...

