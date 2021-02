Bolzano, coniugi scomparsi: per cercare i corpi dei Neumair sarà abbassato il livello dell'Adige (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il volume dell'acqua sarà ridotto in altezza di 20-30 centimetri con la collaborazione della società idroelettrica. Ancora in carcere il figlio Benno che, arrestato venerdì scorso, non ha risposto ai pm Leggi su repubblica (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il volume'acquaridotto in altezza di 20-30 centimetri con la collaborazionea società idroelettrica. Ancora in carcere il figlio Benno che, arrestato venerdì scorso, non ha risposto ai pm

cronaca_news : Bolzano, coniugi scomparsi: per cercare i corpi dei Neumair sarà abbassato il livello dell'Adige… - StraNotizie : Bolzano, coniugi scomparsi: per cercare i corpi dei Neumair sarà abbassato il livello dell'Adige… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Bolzano, coniugi scomparsi: per cercare i corpi dei Neumair sarà abbassato il livello dell'Adige - repubblica : Bolzano, coniugi scomparsi: per cercare i corpi dei Neumair sarà abbassato il livello dell'Adige - news_bz : ?? Martedì alle 15 in programma l’udienza per la richiesta di scarcerazione di #Benno #Neumair -