Bologna Stop alla vendita di bevande alcoliche nel centro storico dopo le 18

quichy60 : RT @corrierebologna: Piazza Scaravilli, è «coprifuoco alcolico»: transenne, polizia e dalle 18 tutto chiuso - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS - Insigne, #Dybala, Sanabria, Cristante e il patto di #Quagliarella: le novità #Bologna, stop #Orsolini: si è fermato… - Vivodisogniebas : RT @Ansa_ER: Covid: a Bologna arriva nuova stretta in zona universitaria. Chiusa un'altra piazza, stop alcol e negozi di vicinato dalle 18… - SOSFanta : ?? NEWS - Insigne, #Dybala, Sanabria, Cristante e il patto di #Quagliarella: le novità #Bologna, stop #Orsolini: si… - corrierebologna : #bologna .@virginiomerola .@comunebologna Rischio assembramenti, è passata la linea dura -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Stop

mentelocale.it

E ancora,, Ancona, Perugia, Firenze, Mantova e Conegliano. E terminerà proprio nel ... Ma, prima di tornare a esibirsi dal vivo dopo loimposto dalla pandemia, lo faranno in diretta ...La giornata è stata ideata ed istituita dalla campagna Spreco Zero e Università di- Distal ... venerdì 5 febbraio, è 'food waste. One health, one planet' , vale a dire 'allo spreco ...Bologna - Proseguono fino al 8 febbraio compreso le misure emergenziali per abbassare i livelli molto alti di inquinamento rilevati dalle stazioni di monitoraggio di Arpae nel territorio bolognese com ...Da due giorni, Orsolini si sta allenando a parte a causa di un affaticamento muscolare e oggi testerà le condizioni in gruppo. Skov Olsen scalda i motori e spera in una maglia da titolare che gli manc ...