Bologna | ‘guardie e ladri’ con la polizia che interrompe la movida

(Di venerdì 5 febbraio 2021) BOLOGNA – Il giro di vite stabilito su piazza Scaravilli e sulla vendita di alcolici nel centro storico di Bologna rappresenta “una misura purtroppo necessaria dopo i fatti di questi giorni. I contagi sono ancora alti e non possiamo permetterci che per l’irresponsabilità di pochi, paghi la maggioranza dei cittadini che rispetta le regole” dichiara l’assessore alla Sicurezza, Alberto Aitini, con un post pubblicato al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.