Bollettino oggi 5 febbraio: contagi, morti e guariti regione per regione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus, regione per regione, aggiornato a venerdì 5 febbraio 2021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica, con il Ministero della Salute che, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha diramato il Bollettino con i numeri odierni dell’Italia. oggi si registrano 14.218 nuovi contagi, 377 morti, 14.995 guariti, 148.560 tamponi molecolari, 2.142 (-9) ricoverati in terapia intensiva , 19.575 (-168) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1.159 gli attualmente positivi per un totale di 429.118. IL Bollettino E I NUMERI regione PER ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus,per, aggiornato a venerdì 52021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica, con il Ministero della Salute che, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha diramato ilcon i numeri odierni dell’Italia.si registrano 14.218 nuovi, 377, 14.995, 148.560 tamponi molecolari, 2.142 (-9) ricoverati in terapia intensiva , 19.575 (-168) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1.159 gli attualmente positivi per un totale di 429.118. ILE I NUMERIPER ...

