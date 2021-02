Bollettino Coronavirus, salgono i contagi: emerge la variante Covid brasiliana (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il nuovo Bollettino Coronavirus segnala un incremento di casi in tutta Italia, sono questi i dati che emergono dagli ultimi dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore. Infatti si registrano 13.659 nuovi casi con 270.142 tamponi e 422 vittime. Ieri si sono registrati 13.189 casi con 279.307 tamponi e 477 vittime. Gli attualmente positivi sono 430.277 in Italia, con un decremento di 4.445 casi oggi. Tra dimessi e guariti si registra un incremento di 17.680 persone nelle ultime 24 ore, per un dato nazionale di 2.076.928. Il totale delle vittime è di 90.241 e il totale dei casi da inizio pandemia è 2.597.446. Umbria: variante Covid brasiliana emerge la variante Covid brasiliana in Umbria. Infatti, a quanto si apprende ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il nuovosegnala un incremento di casi in tutta Italia, sono questi i dati che emergono dagli ultimi dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore. Infatti si registrano 13.659 nuovi casi con 270.142 tamponi e 422 vittime. Ieri si sono registrati 13.189 casi con 279.307 tamponi e 477 vittime. Gli attualmente positivi sono 430.277 in Italia, con un decremento di 4.445 casi oggi. Tra dimessi e guariti si registra un incremento di 17.680 persone nelle ultime 24 ore, per un dato nazionale di 2.076.928. Il totale delle vittime è di 90.241 e il totale dei casi da inizio pandemia è 2.597.446. Umbria:lain Umbria. Infatti, a quanto si apprende ...

