Bollettino Coronavirus del 5 Febbraio 2021

(Di venerdì 5 febbraio 2021) In data 5l’incremento nazionale dei casi è +0,54% (ieri +0,52%) con 2.611.659 contagiati totali, 2.091.923 dimissioni/guarigioni (+14.995) e 90.618 deceduti (+377); 429.118 infezioni in corso (-1.159). Ricoverati con sintomi -168 (19.575); terapie intensive -9 (2.142) con 132 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 270.507 tamponi totali (ieri 270.142) di cui 148.560 molecolari (ieri 151.367) e 121.947 test rapidi (ieri 118.775) con 96.247 casi testati (ieri 93.437); 14.218 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,25% (ieri 5,05% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,77% (ieri 14,61%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.504; Campania 1.665; Emilia Romagna 1.364; Puglia 1.215; Lazio 1.141; Piemonte 936. In Lombardia curva +0,46% (ieri +0,32%) con 39.003 tamponi totali (ieri 33.047) di cui 29.462 molecolari (ieri ...