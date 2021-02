BNL si mobilita contro emergenza | nel 2020 erogati prestiti a 26mila imprese

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – BNL Banca, Gruppo Bnp Paribas, chiude l’eserciziocon un utile ante imposte di 363 milioni di euro, in calo del 18% rispetto al 2019, dopo l’attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking Italia alla linea di business Wealth Management (divisione International Financial Services), mentre il risultato lordo di gestione si attesta ai 925 milioni di euro, in flessione del 5,4% rispetto al 2019. Il margine di intermediazione è in calo del 3,8% a 2.671 milioni di euro, mentre il margine di interesse è in diminuzione del 4,2%, a causa dell’impatto del contesto di tassi bassi, parzialmente compensato dalla crescita dei volumi di credito. Le commissioni diminuiscono del 3,2% rispetto al 2019, a causa dell’effetto della crisi sanitaria e del calo delle commissioni finanziarie dovuto al minor volume di transazioni. I costi operativi, pari a 1.746 ...