Bliss | trama e trailer dell film con Salma Hayek e Owen Wilson su Prime Video

Ultime Notizie dalla rete : Bliss trama

Donna Moderna

, tutto sul film Laracconta di un uomo di nome Greg: ha divorziato di recente, è stato licenziato e insomma è in crisi nera. La sua vita viene rivoltata come un calzino quando incontra ...Salma Hayek and Owen Wilson star inPhoto: Hilary Bronwyn Gayle/Amazon Studios Purtroppo però,... filosofeggia invece di concentrarsi sulla. E, per calcare ancora di più la mano, regala un ...Bliss, dal 5 febbraio su Amazon Prime Video il film con Salma Hayek e Owen Wilson. Trama e trailer della pellicola diretta da Mike Cahill ...Un presupposto simile a quello delle sorelle Wachowski, un esito senza senso e un'idea di tecnologia che somiglia più alla magia. Il film non riesce ad avvalersi nemmeno del duo Wilson-Hayek ...