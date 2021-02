Bimbo ucciso di botte a Castel Volturno, la madre non regge al dolore: ricoverata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bimbo ucciso di botte a Castel Volturno, la madre non regge al dolore. Ha avuto un crollo emotivo, ed è stata ricoverata in ospedale, la mamma del Bimbo di due anni deceduto a Castel Volturno (Caserta) per ferite riconducibili a un feroce pestaggio. La 29enne lo aveva affidato al compagno e, al ritorno dal lavoro, lo aveva trovato agonizzante. L’uomo è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio e di maltrattamenti. È stata ricoverata in ospedale per un crollo emotivo la mamma del bambino di due anni morto due giorni fa a Castel Volturno, in provincia di Caserta, per ferite riconducibili a gravi maltrattamenti. Secondo l’accusa ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021)di, lanonal. Ha avuto un crollo emotivo, ed è statain ospedale, la mamma deldi due anni deceduto a(Caserta) per ferite riconducibili a un feroce pestaggio. La 29enne lo aveva affidato al compagno e, al ritorno dal lavoro, lo aveva trovato agonizzante. L’uomo è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio e di maltrattamenti. È statain ospedale per un crollo emotivo la mamma del bambino di due anni morto due giorni fa a, in provincia di Caserta, per ferite riconducibili a gravi maltrattamenti. Secondo l’accusa ...

