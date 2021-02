Biden riporta al centro la diplomazia | ' L' America è tornata'

globalistIT : Che cosa ha detto #Biden nel suo primo importante discorso al Dipartimento di Stato - clagherardini : RT @BalcaniCaucaso: L’arrivo della nuova amministrazione #Biden a Washington significa prima di tutto un riavvicinamento tra #USA e #UE. I… - BalcaniCaucaso : L’arrivo della nuova amministrazione #Biden a Washington significa prima di tutto un riavvicinamento tra #USA e #UE… - Carlopodaliri : RT @FraSantoro94: 'Voglio proprio vedere cosa cambierà con questo Biden...', a thread. Joe Biden è Presidente da meno di quindici giorni.… - FraSantoro94 : 'Voglio proprio vedere cosa cambierà con questo Biden...', a thread. Joe Biden è Presidente da meno di quindici g… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden riporta

Lo ha comunicato la struttura sanitaria, secondo quantola Cnn . Sergey Maximishin , che ... Proprio oggi il presidente Usa Joe, parlando dal dipartimento di Stato, aveva sottolineato ......dipartimento di Malattie infettive dell'università del Minnesota e consigliere del presidente... Secondo quantola Bbc, lo studio - denominato 'Com - Cov' - è gestito dal National ...Al suo primo discorso al Dipartimento di Stato, il Presidente ha annunciato che gli Usa non sosterranno più l'intervento armato in Yemen ...Niente apertura da parte della nuova amministrazione Biden nei confronti di una possibile rimozione del ban a Huawei. Il segretario frena.