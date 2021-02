Biden ha firmato un memorandum per la protezione delle persone lgbt in tutto il mondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Foto: Samuel Corum/Getty Images)Nel suo primo discorso ufficiale sulla politica estera statunitense da presidente, Joe Biden si è rivolto al Dipartimento di stato annunciando che gli Stati Uniti si impegneranno nella difesa dei diritti delle persone lgbt+ anche all’estero, per contrastarne la criminalizzazione e le discriminazioni e assicurarne la protezione internazionale. La nuova amministrazione statunitense prosegue nella sua politica a sostegno dei diritti della comunità lgbt+. Dopo la revoca del divieto di ricoprire ruoli nell’esercito alle persone transgender, Biden ha mosso un altro passo in avanti. https://twitter.com/CBSNews/status/1357423327162363909?s=20 “Trasmetterò un memorandum presidenziale a tutte le agenzie ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Foto: Samuel Corum/Getty Images)Nel suo primo discorso ufficiale sulla politica estera statunitense da presidente, Joesi è rivolto al Dipartimento di stato annunciando che gli Stati Uniti si impegneranno nella difesa dei diritti+ anche all’estero, per contrastarne la criminalizzazione e le discriminazioni e assicurarne lainternazionale. La nuova amministrazione statunitense prosegue nella sua politica a sostegno dei diritti della comunità+. Dopo la revoca del divieto di ricoprire ruoli nell’esercito alletransgender,ha mosso un altro passo in avanti. https://twitter.com/CBSNews/status/1357423327162363909?s=20 “Trasmetterò unpresidenziale a tutte le agenzie ...

