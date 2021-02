Biden cambierà politica verso l’Arabia Saudita (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel suo primo discorso sulla politica estera, il presidente statunitense ha annunciato che smetterà di appoggiare i sauditi nella guerra in Yemen, ed è una grossa novità Leggi su ilpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel suo primo discorso sullaestera, il presidente statunitense ha annunciato che smetterà di appoggiare i sauditi nella guerra in Yemen, ed è una grossa novità

Sembra che la nuova amministrazione Biden ci sia un atteggiamento diverso nelle parole. Fino a ... La nostra politica estera non cambierà. E comunque una ripresa dell'accordo è possibile anche prima ...

Sembra che la nuova amministrazione Biden ci sia un atteggiamento diverso nelle parole. Fino a ... La nostra politica estera non cambierà. E comunque una ripresa dell'accordo è possibile anche prima ...