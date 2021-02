Biden avverte Russia e Cina E’ tempo di fronteggiare i sistemi autoritari Usa e Ue chiedono la liberazione di Navalny E’ morto morto anche il medico che lo salvò

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Inizia a delinearsi la politica estera del presidente degli Stati Uniti, Joe, che ieri dal Dipartimento di Stato ha annunciato un cambio di passo parlando, apertamente, della necessità di “lae la” con i loro. “L’America è tornata, la diplomazia è tornata” ha detto il neo presidente Usa dettando la nuova linea, “back to the future”, per rafforzare “i muscoli atrofizzati delle alleanze internazionali”., rivolgendosi proprio a Mosca, ha chiesto il rilascio “immediato e senza condizioni” del leader dell’opposizione Alexey. Un’intrusione che non è piaciuta al Cremlino. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che le richieste del presidente americano di liberare ...

Linea dura del presidente Usa contro i regimi "autoritari". Attacca Putin su Navalny e Xi sui diritti. Poi alza il tiro: "Ora reagiremo"