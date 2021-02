Biathlon, Dominik Windisch mina vagante ai Mondiali di Pokljuka. E’ uno specialista da gara secca (Di venerdì 5 febbraio 2021) La lunga pausa post Anterselva della Coppa del Mondo di Biathlon sta per terminare, con gli atleti che sono in procinto di iniziare l’avventura dei Mondiali 2021 che si terranno in Slovenia, a Pokljuka. Le competizioni inizieranno mercoledì 10 febbraio con la staffetta mista e dopo dieci intense giornate si concluderanno come di consueto con le due partenze in linea. Accanto a tutti i grandi nomi che si dovrebbero giocare gara dopo gara le medaglie, ai quali si è aggiunto prepotentemente anche Lukas Hofer, ci sono moltissimi altri atleti che proveranno a sfruttare questi Campionati iridati per esaltarsi e rubare la scena. In uno sport imprevedibile e mai scontato come il Biathlon non è mai facile riuscire a focalizzare un’intera stagione su un unico grande ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) La lunga pausa post Anterselva della Coppa del Mondo dista per terre, con gli atleti che sono in procinto di iniziare l’avventura dei2021 che si terranno in Slovenia, a. Le competizioni inizieranno mercoledì 10 febbraio con la staffetta mista e dopo dieci intense giornate si concluderanno come di consueto con le due partenze in linea. Accanto a tutti i grandi nomi che si dovrebbero giocaredopole medaglie, ai quali si è aggiunto prepotentemente anche Lukas Hofer, ci sono moltissimi altri atleti che proveranno a sfruttare questi Campionati iridati per esaltarsi e rubare la scena. In uno sport imprevedibile e mai scontato come ilnon è mai facile riuscire a focalizzare un’intera stagione su un unico grande ...

