Berlusconi telefona a Draghi: “Forza Italia c’è”. E il Quirinale è soddisfatto: entro la prossima settimana il governo sarà pronto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il tanto atteso incontro Berlusconi-Draghi è abortito sul nascere: il Cavaliere, che tanto aspettava questo momento, non ce l’ha più fatta ad arrivare a Roma per guidare la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. “Suo malgrado” è costretto a dare forfait per ”motivi legati allo stato di salute”. Prima, peraltro, avrebbe dovuto pranzare con i vertici di Forza Italia nella residenza romana sull’Appia antica che già fu di Zeffirelli, tirata a lucido per l’occasione. I fans di Silvio possono comunque stare tranquilli: dall’inner circle del Cav precisano che l’ex premier ”sta benissimo”, il fatto è che i medici gli avrebbero consigliato di restare a casa in Francia, nell’abitazione della figlia Marina. Riposo assoluto per 15 ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il tanto atteso incontroè abortito sul nascere: il Cavaliere, che tanto aspettava questo momento, non ce l’ha più fatta ad arrivare a Roma per guidare la delegazione dialle consultazioni con il premier incaricato Mario. “Suo malgrado” è costretto a dare forfait per ”motivi legati allo stato di salute”. Prima, peraltro, avrebbe dovuto pranzare con i vertici dinella residenza romana sull’Appia antica che già fu di Zeffirelli, tirata a lucido per l’occasione. I fans di Silvio possono comunque stare tranquilli: dall’inner circle del Cav precisano che l’ex premier ”sta benissimo”, il fatto è che i medici gli avrebbero consigliato di restare a casa in Francia, nell’abitazione della figlia Marina. Riposo assoluto per 15 ...

