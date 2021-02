Berlusconi è rimasto in Provenza, da Draghi la delegazione di Forza Italia senza di lui. Un’assenza fisica e mediatica con effetti politici (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alla fine è rimasto in Provenza. Al sicuro nella blindatissima villa di Valbonne per “motivi precauzionali” imposti dai medici. Così la giornata che doveva essere ricordata per il ritorno in grande stile di Silvio Berlusconi sulla scena politica si è trasformata in un palcoscenico dedicato esclusivamente a Beppe Grillo, lui sì in arrivo a Roma per guidare la delegazione del Movimento 5 stelle alle consultazioni di Mario Draghi. Il repentino cambio di programma – giovedì sera la calata del leader forzista nella Capitale era data per certa – è stato annunciato dal partito con una nota stringata: “Il Presidente Silvio Berlusconi non potrà partecipare oggi, suo malgrado, alle consultazioni del Presidente incaricato. Lo ha comunicato lui stesso al professor Mario Draghi, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alla fine èin. Al sicuro nella blindatissima villa di Valbonne per “motivi precauzionali” imposti dai medici. Così la giornata che doveva essere ricordata per il ritorno in grande stile di Silviosulla scena politica si è trasformata in un palcoscenico dedicato esclusivamente a Beppe Grillo, lui sì in arrivo a Roma per guidare ladel Movimento 5 stelle alle consultazioni di Mario. Il repentino cambio di programma – giovedì sera la calata del leader forzista nella Capitale era data per certa – è stato annunciato dal partito con una nota stringata: “Il Presidente Silvionon potrà partecipare oggi, suo malgrado, alle consultazioni del Presidente incaricato. Lo ha comunicato lui stesso al professor Mario, in ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Berlusconi è rimasto in Provenza, da Draghi la delegazione di Forza Italia senza di lui. Un’assenza fisica e mediatica… - fattoquotidiano : Berlusconi è rimasto in Provenza, da Draghi la delegazione di Forza Italia senza di lui. Un’assenza fisica e mediat… - CirianiCarlo : RT @trinity_mio: @EugenioCardi Gli è rimasto solo Berlusconi ormai...ma tanto faranno questo governo come hanno fatto gli altri. Tutta scen… - trinity_mio : @EugenioCardi Gli è rimasto solo Berlusconi ormai...ma tanto faranno questo governo come hanno fatto gli altri. Tutta scena!! - andrewsword2 : @erretti42 Almeno Berlusconi è rimasto sempre un pirla ! ?????? -