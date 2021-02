Ben Stiller regista e sceneggiatore di Bag Man, film tratto dall'omonimo podcast (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sarà Ben Stiller a occuparsi della regia di Bag Man, un film tratto dall'omonimo podcast in cui si è raccontato un incredibile scandalo politico. Ben Stiller sarà il regista di Bag Man, un adattamento per il grande schermo del podcast di Rachel Maddow. Il progetto è in fase di sviluppo grazie al sostegno di Focus Features e il filmmaker sarà coinvolto anche come sceneggiatore. Bag Man racconta la storia dello scandalo politico del 1973 che ha travolto Spiro Agnew, il vice-presidente di Richard Nixon che era coinvolto in casi di corruzione ed estorsione mentre nessuno stava facendo attenzione a quello che stava accadendo. Ben Stiller firmerà lo script in collaborazione con Adam Perlman e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sarà Bena occuparsi della regia di Bag Man, unin cui si è raccontato un incredibile scandalo politico. Bensarà ildi Bag Man, un adattamento per il grande schermo deldi Rachel Maddow. Il progetto è in fase di sviluppo grazie al sostegno di Focus Features e ilmaker sarà coinvolto anche come. Bag Man racconta la storia dello scandalo politico del 1973 che ha travolto Spiro Agnew, il vice-presidente di Richard Nixon che era coinvolto in casi di corruzione ed estorsione mentre nessuno stava facendo attenzione a quello che stava accadendo. Benfirmerà lo script in collaborazione con Adam Perlman e ...

