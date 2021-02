Bello il film che esalta l'eroe del Vietnam - (Di venerdì 5 febbraio 2021) Maurizio Acerbi di Todd Robinson con Samuel L. Jackson, Christopher Plummer, Ed Harris Un cast che racchiuda Peter Fonda (ultima sua apparizione su grande/piccolo schermo), Samuel L. Jackson, Christopher Plummer, Ed Harris, John Savage, William Hurt merita, già solo per questo, la visione di un film che è oltretutto interessante e ben diretto. Al centro, la solita sporca guerra in Vietnam che ha ispirato tante opere, alcune delle quali indimenticabili. Qui, riagganciandosi a una storia vera, quella di un martire che sacrificò la propria vita per salvare oltre 60 soldati. Il suo nome era William Pitsenbarger, un medico dell'aviazione il quale, in un atto di generoso eroismo, decise di rischiare, pur non essendo tenuto a farlo, pagando purtroppo con la morte, per curare e far evacuare dei feriti mentre intorno a lui imperversava una ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Maurizio Acerbi di Todd Robinson con Samuel L. Jackson, Christopher Plummer, Ed Harris Un cast che racchiuda Peter Fonda (ultima sua apparizione su grande/piccolo schermo), Samuel L. Jackson, Christopher Plummer, Ed Harris, John Savage, William Hurt merita, già solo per questo, la visione di unche è oltretutto interessante e ben diretto. Al centro, la solita sporca guerra inche ha ispirato tante opere, alcune delle quali indimenticabili. Qui, riagganciandosi a una storia vera, quella di un martire che sacrificò la propria vita per salvare oltre 60 soldati. Il suo nome era William Pitsenbarger, un medico dell'aviazione il quale, in un atto di generoso eroismo, decise di rischiare, pur non essendo tenuto a farlo, pagando purtroppo con la morte, per curare e far evacuare dei feriti mentre intorno a lui imperversava una ...

WeCinema : È un road movie tratto da una storia vera, ambientato nel 1989. Presentato come film di apertura alla selezione del… - tentodiesistere : Mi sono innamorata di un oggetto di antiquariato. Costosissimo, assolutamente inutile per le mie abitudini ...ma… - R1VERXR0AD : RT @helenagrdl: amore mio bello, harry, sono sempre più proud di tutto quello che fai e che ti abbiano preso per un altro film. MA QUAND S… - ffefee0 : ok tutti voi state parlando del sangue e che probabilmente nel film ucciderà qualcuno ma... VOGLIAMO PARLARE DEL RI… - UnTemaAlGiorno : RT @3omAleom: Il film piu'bello di sempre see you soon #iDettagli fanno la Differenza -

Ultime Notizie dalla rete : Bello film La poesia dei film di Wim Wenders è unica perché unisce l'oscurità tedesca alla desolazione americana

Paris, Texas , del 1984, per esempio, ritenuto il suo miglior film girato negli Stati Uniti, ... si percepisce bene anche in uno dei documentari che ha girato Wenders, forse il più bello, in cui l'...

The Sparks Brothers, Edgar Wright: "Sono stato totalmente sincero, non potrei amare di più il soggetto"

... interviste e musiche la storica band Sparks, che molti conosceranno proprio grazie al film ... Il genio musicale enigmatico e il frontman bello e teatrale, come erano negli anni '70 e '80. Guardando The ...

«Sul più bello», tenera storia d'amore che non segue le regole Il Sole 24 ORE Bello il film che esalta l'eroe del Vietnam

Jackson, Christopher Plummer, Ed Harris, John Savage, William Hurt merita, già solo per questo, la visione di un film che è oltretutto interessante e ben diretto. Al centro, la solita sporca guerra in ...

LETTERA Ognuno è bello a modo suo

Caro Beppe, cari Italians e carissimo Tex, gennaio ormai è volato e i miei interventi su questo blog spengono tre candeline. Ho conosciuto molti Italians, italiani e non, e a cui, ognuno per un motivo ...

Paris, Texas , del 1984, per esempio, ritenuto il suo migliorgirato negli Stati Uniti, ... si percepisce bene anche in uno dei documentari che ha girato Wenders, forse il più, in cui l'...... interviste e musiche la storica band Sparks, che molti conosceranno proprio grazie al... Il genio musicale enigmatico e il frontmane teatrale, come erano negli anni '70 e '80. Guardando The ...Jackson, Christopher Plummer, Ed Harris, John Savage, William Hurt merita, già solo per questo, la visione di un film che è oltretutto interessante e ben diretto. Al centro, la solita sporca guerra in ...Caro Beppe, cari Italians e carissimo Tex, gennaio ormai è volato e i miei interventi su questo blog spengono tre candeline. Ho conosciuto molti Italians, italiani e non, e a cui, ognuno per un motivo ...