Beatificazione del giudice Livatino il 9 maggio ad Agrigento

PALERMO – La beatificazione del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda agrigentina il 21 settembre del 1990, si terrà domenica 9 maggio 2021, data anniversario della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento, nella cattedrale della città dei templi. Lo hanno annunciato l'arcivescovo, cardinale Francesco Montenegro, e l'arcivescovo coadiutore, Alessandro Damiano, nella sala 'Giovanni Paolo II' del palazzo arcivescovile.

