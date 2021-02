Beach volley e Snow volley: gli eventi internazionali sono pronti a ripartire (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli eventi internazionali sono pronti a ripartire. Il World Tour 2021 torna a Doha dall’8 al 12 marzo. Sarà il Qatar ad ospitare l’ evento a quattro stelle che presenterà alcuni dei migliori atleti di Beach volley e un montepremi pari a 300.000 USD. Beach volley – photo credit: web Oltre al montepremi ai vincitori verranno assegnati 400 punti di classifica, per cercare di qualificarsi ai Giochi Olimpici. Essendo il primo evento internazionale di grossa portata dopo lo scoppio della pandemia, gli organizzatori non hanno lasciato nulla al caso, organizzando la gara nel rispetto dei protocolli sanitari; è importante garantire la sicurezza anche per una buona riuscita della manifestazione. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli. Il World Tour 2021 torna a Doha dall’8 al 12 marzo. Sarà il Qatar ad ospitare l’ evento a quattro stelle che presenterà alcuni dei migliori atleti die un montepremi pari a 300.000 USD.– photo credit: web Oltre al montepremi ai vincitori verranno assegnati 400 punti di classifica, per cercare di qualificarsi ai Giochi Olimpici. Essendo il primo evento internazionale di grossa portata dopo lo scoppio della pandemia, gli organizzatori non hanno lasciato nulla al caso, organizzando la gara nel rispetto dei protocolli sanitari; è importante garantire la sicurezza anche per una buona riuscita della manifestazione. ...

