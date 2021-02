Bce | stimolo monetario fondamentale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’inizio delle campagne di vaccinazione nell’area euro rappresenta un traguardo importante per la soluzione della crisi sanitaria. La pandemia continua però a porre seri rischi per la salute pubblica e per le economie europee. A sostenerlo è la Bce nel suo bollettino economico. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.