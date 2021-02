Basket, l’ASVEL domina il quarto periodo e stende l’Olimpia Milano (Di venerdì 5 febbraio 2021) l’Olimpia Milano cade contro i francesi del LDLC ASVEL Villeurbanne nell’odierno match di Eurolega 2020-2021. I transalpini si sono imposti con il risultato finale di 78-69. Per i meneghini questa è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella patita domenica, in campionato, contro Trieste. I migliori in campo sono stati un David Lighty da 16 punti e Guerschon Yabusele da 14. Il match è stato combattuto dall’inizio alla fine. Milano è rimasta a lungo in testa tra il secondo e il terzo quarto, ma non è mai riuscita a scappare. Ad inizio quarto periodo, tuttavia, l’ASVEL, trascinato da Yabusele e Cole, ha premuto il piede sull’acceleratore e ha piazzato un parziale di 14-6 nell’arco di cinque minuti, grazie al quale ha raggiunto i due possessi di ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021)cade contro i francesi del LDLC ASVEL Villeurbanne nell’odierno match di Eurolega 2020-2021. I transalpini si sono imposti con il risultato finale di 78-69. Per i meneghini questa è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella patita domenica, in campionato, contro Trieste. I migliori in campo sono stati un David Lighty da 16 punti e Guerschon Yabusele da 14. Il match è stato combattuto dall’inizio alla fine.è rimasta a lungo in testa tra il secondo e il terzo, ma non è mai riuscita a scappare. Ad inizio, tuttavia,, trascinato da Yabusele e Cole, ha premuto il piede sull’acceleratore e ha piazzato un parziale di 14-6 nell’arco di cinque minuti, grazie al quale ha raggiunto i due possessi di ...

