Basket femminile | Qualificazioni Europei 2021 | Italia | con la Romania per staccare il pass definitivo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ultima fatica per l’nelleaglidi Spagna e Francia. Nella bolla di Istanbul, le ragazze di coach Lino Lardo, dopo laeggiata di salute con la Danimarca, affrontano di nuovo la, a tre mesi di distanza dal 68-90 di Riga. Le rumene hanno sì ritrovato Ashley Walker sotto canestro, ma contemporaneamente hanno subito una sconfitta durissima dalla Repubblica Ceca, per 52-100. In seguito anche al successo dell’, questo ha significato per le rumene la fine delle possibilità, anche se abbastanza teoriche più che pratiche, di poter ritornare a giocare la manifestazione continentale per la prima volta dal 2015, quando lo organizzò in casa (l’ultima qualificazione diretta la ottenne nel 2007, quando si giocò in Abruzzo). ...

Ultima fatica per l'Italia nelle qualificazioni agli Europei 2021 di Spagna e Francia. Nella bolla di Istanbul, le ragazze di coach Lino Lardo, dopo la passeggiata di salute con la Danimarca, affronta ...Lino Lardo non cambia la squadra che vince. Il coach della Nazionale italiana femminile mantiene le stesse 12 giocatrici che hanno indossato la maglia dell'Italia già con la Danimarca per la sfida di ...