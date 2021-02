Barbara d' Urso ripesca una tenera foto con Lamberto Sposini

Corriere : Memo Remigi: «Sono stato con Barbara D’Urso 4 anni: mia moglie mi cacciò di casa» - LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO #SALVINI DA BARBARA D'URSO! ++ > ore 21.15 - Canale 5 - #noneladurso - infoitcultura : Lamberto Sposini, com’è oggi: Barbara D’Urso è andata a trovarlo – FOTO - infoitcultura : Barbara D'Urso, la tenera foto con Lamberto Sposini. Fan commossi: «Un vero signore» - infoitcultura : Barbara D’Urso vicina a Lamberto Sposini, la visita all’amico: “Vi ama tutti” -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

d'e Lamberto Sposini sono legati da un'amicizia che dura ormai da tanti anni. La conduttrice ha fatto una sorpresa a tutti i suoi fan, pubblicando su Instagram un dolcissimo selfie in ...La piccola scappatina in Italia, tra Roma e Milano, si è conclusa forse con l'intervista rilasciata ad'dopo il suo incontro con il figlio Andrea, e adesso Walter Zenga prova a tornare protagonista e, soprattutto, mostrare l'altro volto, quello privato, che non molti conoscono. In questi ...Barbara D'Urso ha fatto alcune precisazioni in merito alle dichiarazioni rese da Memo Remigi su un loro ex flirt: cosa ha detto?La nota conduttrice tv in questa intervista esclusiva di Blasting News parla dei suoi inizi nel mondo dello spettacolo e delle sue passioni.