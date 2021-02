Bannon svela la strategia dem contro Trump | sarà assolto ma vogliono macchiarne l’immagine

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ascoltare il guru dell’alt right statunitense Stevespiegare come i dem Usa intendono macchiare irrimediabilmentedipur sapendo che l’ex-presidenteinevitabilmentedall’impeachment significa ripercorrere mentalmente l’infantiledei dem di casa nostra, quel centrosinistra italiano incapace di esercitare la democrazia in maniera matura e ostaggio dei propri pregiudizi secondo i quali un avversario politico e, piuttosto, un nemico da annientare. Magari con l’aiuto di qualche toga che volentieri si presta. Insomma a migliaia di chilometri di distanza il Dna dei dem è invariabilmente lo stesso, profondamente antidemocratico. “I democratici hanno dalla loro un caso molto emotivo e convincente, cercheranno di condannarlo davanti agli americani ...

