Bankitalia, da pandemia forte impulso a servizi finanziari digitali (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – L'emergenza provocata dalla pandemia da Covid ha aumentato il ricorso ai servizi finanziari digitali e tale tendenza sarà destinata a rimanere anche dopo il ritorno alla normalità, seppur con qualche riduzione. È quanto ha affermato la vicedirettrice generale della Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, in occasione del webinar Assiom Forex "Operatori dei Mercati finanziari, Regulators, Fintech, Economia Circolare, Innovation Manager nel mondo Post Covid: ruoli e attori di un nuovo ecosistema orientato all'imprescindibile connubio tra innovazione e sostenibilità". "La pandemia ha dato un impulso significativo alla diffusione delle tecnologie digitali nell'intermediazione finanziaria. In Europa, nel primo semestre del ...

