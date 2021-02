Banca Carige, cedute quote di Banca d’Italia per 3 milioni di euro (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Banca Carige ha ceduto 120 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25.000 euro ciascuna alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, per un valore complessivo di 3 milioni di euro, coincidente con il costo storico. L’operazione è, si legge in una nota, “in linea con quanto previsto dal Piano Strategico (cessione delle quote di Banca d’Italia in eccesso rispetto alla partecipazione del 3% fruttifera di dividendi)”. Dopo questa cessione, pari allo 0,04% del capitale della Banca d’Italia, il Gruppo Carige detiene ancora 9.642 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha ceduto 120di partecipazione al capitale delladel valore nominale di 25.000ciascuna alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, per un valore complessivo di 3di, coincidente con il costo storico. L’operazione è, si legge in una nota, “in linea con quanto previsto dal Piano Strategico (cessione dellediin eccesso rispetto alla partecipazione del 3% fruttifera di dividendi)”. Dopo questa cessione, pari allo 0,04% del capitale della, il Gruppodetiene ancora 9.642 ...

DividendProfit : Banca Carige, cedute quote di Banca d’Italia per 3 milioni di euro - lamescolanza : Banca Carige, siglato accordo con Ance Genova sul superbonus - divorex82 : RT @marioerdrago: @carlakak @miclucc @DMALAGIGI2 La banca pubblica era sia nel contratto di governo con la lega (e poi non s'è manco nazion… - marioerdrago : @carlakak @miclucc @DMALAGIGI2 La banca pubblica era sia nel contratto di governo con la lega (e poi non s'è manco… - DividendProfit : Banca Carige, Giuseppe Boccuzzi proposto alla presidenza -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Carige Banca Carige, cedute quote di Banca d'Italia per 3 milioni di euro

Banca Carige ha ceduto 120 quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia del valore nominale di 25.000 euro ciascuna alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, per un valore complessivo ...

Banca Carige cede lo 0,04% della Banca d'Italia

Banca Carige ha comunicato di aver ceduto 120 quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia del valore nominale unitario di 25.000 euro alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara a un ...

Intesa tra Carige e Ance per l’accesso al Superbonus: uno sportello dedicato e una guida IVG.it Banca Carige, cedute quote di Banca d’Italia per 3 milioni di euro

Banca Carige ha ceduto 120 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25.000 euro ciascuna alla Fondazione ...

Banca Carige cede lo 0,04% della Banca d’Italia

Banca Carige ha comunicato di aver ceduto 120 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale unitario di 25.000 euro alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara a un pr ...

ha ceduto 120 quote di partecipazione al capitale dellad'Italia del valore nominale di 25.000 euro ciascuna alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, per un valore complessivo ...ha comunicato di aver ceduto 120 quote di partecipazione al capitale dellad'Italia del valore nominale unitario di 25.000 euro alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara a un ...Banca Carige ha ceduto 120 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25.000 euro ciascuna alla Fondazione ...Banca Carige ha comunicato di aver ceduto 120 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale unitario di 25.000 euro alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara a un pr ...