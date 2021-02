Bambin Gesù, nuovi spazi per famiglie nella ‘Casa del Supereroe’ (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – La Casa del SuperEroe raddoppia gli spazi per l’accoglienza di pazienti e famiglie dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’. Nonostante le difficolta’ dovute alla pandemia COVID-19, due nuovi appartamenti (che si aggiungono a quelli inaugurati nel 2018 nello stesso stabile) sono stati ristrutturati nei tempi previsti e resi disponibili da novembre 2020 grazie all’impegno dell’associazione “Un… due… tre… Alessio” Onlus. L’edificio di due piani, collocato nel complesso della Stazione Ostiense in piazzale dei Partigiani a Roma, e’ stato concesso in comodato d’uso da dal Gruppo FS Italiane attraverso RFI – Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell’immobile. Con i fondi raccolti tramite le iniziative dell’associazione e altre importanti donazioni, la Onlus “Un… due… tre… Alessio” ha potuto provvedere alla completa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – La Casa del SuperEroe raddoppia gliper l’accoglienza di pazienti edell’Ospedale Pediatricoo Gesu’. Nonostante le difficolta’ dovute alla pandemia COVID-19, dueappartamenti (che si aggiungono a quelli inaugurati nel 2018 nello stesso stabile) sono stati ristrutturati nei tempi previsti e resi disponibili da novembre 2020 grazie all’impegno dell’associazione “Un… due… tre… Alessio” Onlus. L’edificio di due piani, collocato nel complesso della Stazione Ostiense in piazzale dei Partigiani a Roma, e’ stato concesso in comodato d’uso da dal Gruppo FS Italiane attraverso RFI – Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell’immobile. Con i fondi raccolti tramite le iniziative dell’associazione e altre importanti donazioni, la Onlus “Un… due… tre… Alessio” ha potuto provvedere alla completa ...

Ultime Notizie dalla rete : Bambin Gesù Nuovo primario di Rianimazione al Meyer: è Zaccaria Ricci

Il professor Ricci arriva dall'Ospedale Bambin Gesù, dove per quindici anni è stato dirigente medico presso il Dipartimento medico chirurgico di Cardiologia pediatrica. Alle spalle, come anestesista ...

Meyer, nuovo primario ad anestesia e rianimazione

