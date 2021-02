Avvocato di origini nigeriane discriminato in tribunale, il giudice onorario fa chiarezza (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ha colpito tutti il post pubblicato dall’Avvocato di origini nigeriane H.S. in cui ha raccontato un episodio di discriminazione razziale da parte di un giudice onorario presso il tribunale dei minorenni di Napoli. Il suo racconto è diventato virale e ha riacceso il dibattito sul problema del razzismo anche negli ambienti istituzionali. La denuncia social tribunale per i minorenni di Napoli, stamattina, giunto il mio turno per la discussione di una causa, il neo magistrato onorario mi chiede di esibire il tesserino di Avvocato, lo faccio. Stupita o stupida, mi chiede se sono Avvocato, poi ancora, mi chiede se sono laureato. Vi giuro che non è una barzelletta. Impulsivo come sono, ero tentato di insultarla, ma ho ... Leggi su bufale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ha colpito tutti il post pubblicato dall’diH.S. in cui ha raccontato un episodio di discriminazione razziale da parte di unpresso ildei minorenni di Napoli. Il suo racconto è diventato virale e ha riacceso il dibattito sul problema del razzismo anche negli ambienti istituzionali. La denuncia socialper i minorenni di Napoli, stamattina, giunto il mio turno per la discussione di una causa, il neo magistratomi chiede di esibire il tesserino di, lo faccio. Stupita o stupida, mi chiede se sono, poi ancora, mi chiede se sono laureato. Vi giuro che non è una barzelletta. Impulsivo come sono, ero tentato di insultarla, ma ho ...

