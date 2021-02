Avete notato che tra i denti di Sandra Lonardo...? Striscia la Notizia spietata: in diretta tv, un calvario per lady Mastella | Video (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una carrellata di errori, gaffe e scivoloni. Siamo ovviamente a Striscia la Notizia, che in un servizio proposto nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 nella serata di giovedì 4 febbraio ha condensato in cinque minuti alcuni episodi divertenti e spiazzanti della settimana televisiva. Si parte con il lapsus "hot" di Ettore Maria Colombo del Quotidiano Nazionale, che parla di... "fi***". Ma lo fa ovviamente per errore. E ancora, la caduta, letterale, di Barbara Lezzi mentre veniva incalzata dai giornalisti fuori dal Parlamento. Ma il momento più surreale e divertente è quello che ha come protagonista Sandra Lonardo, la moglie di Clemente Mastella tornata prepotentemente di attualità in questi giorni di crisi di governo. Ma in questo caso, ovviamente, la politica non c'entra. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una carrellata di errori, gaffe e scivoloni. Siamo ovviamente ala, che in un servizio proposto nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 nella serata di giovedì 4 febbraio ha condensato in cinque minuti alcuni episodi divertenti e spiazzanti della settimana televisiva. Si parte con il lapsus "hot" di Ettore Maria Colombo del Quotidiano Nazionale, che parla di... "fi***". Ma lo fa ovviamente per errore. E ancora, la caduta, letterale, di Barbara Lezzi mentre veniva incalzata dai giornalisti fuori dal Parlamento. Ma il momento più surreale e divertente è quello che ha come protagonista, la moglie di Clementetornata prepotentemente di attualità in questi giorni di crisi di governo. Ma in questo caso, ovviamente, la politica non c'entra. ...

nagia59 : RT @lou94curls: Potrei essere di parte in quanto sua sostenitrice, ma avete notato di quanto generoso, buono, maturo, sensibile, attento ag… - BeppeMarottaMa1 : Avete notato come dopo la caduta del governo i giornali hanno smesso di riportare notizie sugli assembramenti? Quin… - SabMusicIsLife : RT @mikhailo_lou: S:”quindi tu vai e traaa.” T:” io la nomino perché si,poi anche voi mi avete fatto notare che non fa proprio niente.” S:”… - _Tessie255_ : RT @lou94curls: Potrei essere di parte in quanto sua sostenitrice, ma avete notato di quanto generoso, buono, maturo, sensibile, attento ag… - lou94curls : Potrei essere di parte in quanto sua sostenitrice, ma avete notato di quanto generoso, buono, maturo, sensibile, at… -