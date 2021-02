Avellino, Festa: “Vaccini si parte a metà febbraio. Scuole superiori ancora chiuse” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ cominciata la corsa contro il tempo per avviare la campana vaccinale nel comune capoluogo. Nella mattinata presso la Tendostruttura del Campo Coni (uno dei luoghi individuati per la somministrazione del siero) si è tenuto il sopralluogo condotto dai funzionari dell’ASL e dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “C’è la volontà di partire la settimana del 15 febbraio – ammette Festa – E’ una buona notizia per tutta la comunità. Cominceremo con la somministrazione dei Vaccini per gli over80 sperando che, ben presto, tocchi a tutti i cittadini”. Nel video pubblicato sui social, Festa, annuncia la proroga della chiusura delle Scuole: “Posticiperemo la ripresa di, almeno, un’altra settimana – dice – Non ci sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ cominciata la corsa contro il tempo per avviare la campana vaccinale nel comune capoluogo. Nella mattinata presso la Tendostruttura del Campo Coni (uno dei luoghi individuati per la somministrazione del siero) si è tenuto il sopralluogo condotto dai funzionari dell’ASL e dal sindaco di, Gianluca. “C’è la volontà di partire la settimana del 15– ammette– E’ una buona notizia per tutta la comunità. Cominceremo con la somministrazione deiper gli over80 sperando che, ben presto, tocchi a tutti i cittadini”. Nel video pubblicato sui social,, annuncia la proroga della chiusura delle: “Posticiperemo la ripresa di, almeno, un’altra settimana – dice – Non ci sono ...

