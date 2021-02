Avellino, Bernardotto: “La rincorsa al Bari uno stimolo, Palermo squadra tosta” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gabriele Bernardotto verso la sfida contro il Palermo di domenica pomeriggio.Palermo, senti Majo: “La classifica rispecchia il valore della squadra, i tifosi non hanno pazienza”L'attaccante dell'Avellino nell'ultimo turno di campionato è andato a segno nell'1-1 esterno degli irpini in casa del Bisceglie. Il centravanti classe '97, nel corso dell'odierna conferenza stampa, ha presentato il match contro i rosanero e analizzato il momento vissuto dai suoi.Palermo, lotta play-off: ammucchiata dall’ottava posizione fino alla dodicesima, la situazione"Segnare per un attaccante è la cosa più importante, spero con il lavoro di fare più gol e togliermi più soddisfazioni possibili. L’obiettivo di squadra? La partita di domenica, poi si pensa a quella successiva. Guardare troppo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gabrieleverso la sfida contro ildi domenica pomeriggio., senti Majo: “La classifica rispecchia il valore della, i tifosi non hanno pazienza”L'attaccante dell'nell'ultimo turno di campionato è andato a segno nell'1-1 esterno degli irpini in casa del Bisceglie. Il centravanti classe '97, nel corso dell'odierna conferenza stampa, ha presentato il match contro i rosanero e analizzato il momento vissuto dai suoi., lotta play-off: ammucchiata dall’ottava posizione fino alla dodicesima, la situazione"Segnare per un attaccante è la cosa più importante, spero con il lavoro di fare più gol e togliermi più soddisfazioni possibili. L’obiettivo di? La partita di domenica, poi si pensa a quella successiva. Guardare troppo ...

ForzaPalermoIT : ??? Avellino, parla Bernardotto #Avellino #SerieC #PalermoCalcio - bassairpinia : US Avellino. Bernardotto: 'Onorato di essere paragonato a Biancolino, darò il massimo per questa maglia'. -… - ottopagine : Bernardotto: 'Un attaccante vive di numeri, devo fare più gol' #Avellino - usavellino1912_ : ?? Le dichiarazioni di Giuseppe Carriero e Gabriele Bernardotto in conferenza stampa ?? - ottochannel : Verso Avellino - Palermo, parla Bernardotto -