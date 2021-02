Australian Open: I sorteggi portano Thiem dalla parte di Djokovic (Di venerdì 5 febbraio 2021) I sorteggi degli Australian Open 2021 hanno abbinato incontri imperdibili. In evidenza la sfida di alto livello Thiem-Djokovic Si sono conclusi a poco i sorteggi per abbinare i tennisti partecipanti agli Australian Open 2021. Questi sorteggi fanno presagire dei match davvero avvincenti. Un esempio è quello del terzo giocatore più forte al mondo, Dominic Thiem che finisce dalla stessa parte di Novak Djokovic in ottica semifinali, ma non finisce qui. infatti nella parte alta del torneo ci sono anche tennisti del calibro di Zverev e Schwartzman. Per quanto riguarda invece il tennista numero due al a mondo Rafa Nadal, troviamo ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Idegli2021 hanno abbinato incontri imperdibili. In evidenza la sfida di alto livelloSi sono conclusi a poco iper abbinare i tennisticipanti agli2021. Questifanno presagire dei match davvero avvincenti. Un esempio è quello del terzo giocatore più forte al mondo, Dominicche finiscestessadi Novakin ottica semifinali, ma non finisce qui. infatti nellaalta del torneo ci sono anche tennisti del calibro di Zverev e Schwartzman. Per quanto riguarda invece il tennista numero due al a mondo Rafa Nadal, troviamo ...

