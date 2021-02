ATP Cup 2021 | sconfitta indolore per la Spagna La Germania elimina la Serbia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è chiusa la sessione mattutina della terza giornata della fase a gironi dell’ATP Cupdi tennis:per la, che dopo la vittoria nel primo singolare odierno era già certa del primato nel Girone B e così la Grecia ne approfitta per imporsi 2-1, mentre nel Girone A con lo stesso punteggio lasorprende edla. Le semifinali di domani saranno dunque-Russia e-Italia. Nel match contro la Grecia, lasi guadagna la semifinale grazie alla nettissima affermazione di Pablo Carreño Busta su Michail Pervolarakis per 6-3 6-4. Senza nulla da perdere, poi, Stefanos Tsitsipas supera Roberto Bautista Agut con un duplice 7-5, rinviando l’esito della contesa al ...

Nel frattempo controlli e tamponi a tutti, e soprattutto stop alle circa 50 partite previste nell'ambito degli eventi di contorno, fra i quali l', il mini torneo per nazionali nel quale l'...Recupero " Si riprende dunque da venerdì, questa notte, con i match dell'e dei tornei maschili di Melbourne 1 e 2 oltre ai tre tornei Wta. Previsto anche il sorteggio del tabellone nella ...Conto alla rovescia per gli Australian Open, con l’incognita covid. Lunedì comincia il grande torneo di Melbourne, tradizionale appuntamento di inizio stagione del tennis mondiale, ma il coronavirus s ...Il N.1 del mondo resta imbattuto in ATP Cup dopo una battaglia di oltre due ore e mezza. Il feeling con la Rod Laver Arena resta immutato ...