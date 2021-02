Atletica, super esordio stagionale per Jacobs: 6.55 sui 60 metri a Berlino (Di venerdì 5 febbraio 2021) Marcell Jacobs comincia alla grande la stagione: il velocista italiano si è scatenato nella finale al meeting Istaf Indoor di Berlino e si è piazzato secondo con 6.55 sui 60 metri. Il 26enne delle Fiamme Oro diventa il secondo italiano di sempre sulla distanza, a soli quattro centesimi dal record nazionale di Michael Tumi (6.51 nel 2013). superato il primato personale di otto centesimi, ha raggiunto il tempo più veloce per un azzurro negli ultimi otto anni: terzo al mondo e primo in Europa a livello stagionale. Sul rettilineo della capitale tedesca lo sprinter viene superato in finale soltanto dall’ivoriano Arthur Cissè, che si aggiudica la vittoria in 6.53. Ora il pluricampione italiano si preparerà per i prossimi impegni a cominciare da quello di martedì a Lie’vin, in Francia, ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Marcellcomincia alla grande la stagione: il velocista italiano si è scatenato nella finale al meeting Istaf Indoor die si è piazzato secondo con 6.55 sui 60. Il 26enne delle Fiamme Oro diventa il secondo italiano di sempre sulla distanza, a soli quattro centesimi dal record nazionale di Michael Tumi (6.51 nel 2013).ato il primato personale di otto centesimi, ha raggiunto il tempo più veloce per un azzurro negli ultimi otto anni: terzo al mondo e primo in Europa a livello. Sul rettilineo della capitale tedesca lo sprinter vieneato in finale soltanto dall’ivoriano Arthur Cissè, che si aggiudica la vittoria in 6.53. Ora il pluricampione italiano si preparerà per i prossimi impegni a cominciare da quello di martedì a Lie’vin, in Francia, ...

pgabilon : RT @atleticaitalia: #atletica SUPER Marcell Jacobs! ?? 6.55 in finale a Berlino, dopo il 6.56 della batteria! A soli quattro centesimi dal r… - sportface2016 : #Atletica, #MarcellJacobs vola sui 60 metri a Berlino: 6.55, secondo italiano di sempre - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: #atletica SUPER Marcell Jacobs! ?? 6.55 in finale a Berlino, dopo il 6.56 della batteria! A soli quattro centesimi dal r… - Corleone9375 : RT @atleticaitalia: #atletica SUPER Marcell Jacobs! ?? 6.55 in finale a Berlino, dopo il 6.56 della batteria! A soli quattro centesimi dal r… - atleticaitalia : #atletica SUPER Marcell Jacobs! ?? 6.55 in finale a Berlino, dopo il 6.56 della batteria! A soli quattro centesimi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica super Coppa Italia, una giornata di squalifica anche a Bangsbo

... sia Arturo Vidal che Alexis Sanchez non prenderanno parte alla super sfida contro la Juve in ... una giornata di stop anche al professor Jens Bangsbo , consulente per la preparazione atletica dell'...

Banska Bystrica, Yaroslava Mahuchikh a 3 cm dal record assoluto di salto; 4a la Vallortigara

Che salto di Yaroslava Mahuchikh . L ucraina ha piazzato un super 2.06 metri a Banska Bystrica , nella tappa del World Indoor Tour (solo per il salto in alto), ... Atletica Trost: 'Chiusa 40 giorni in un ...

Atletica, super esordio stagionale per Jacobs: 6.55 sui 60 metri a Berlino Sportface.it Berlino: Jacobs 6.55, Abeykoon 6.66

All'Istaf Jacobs secondo di sempre sui 60. In batteria 6.56. Lo sprinter di Atletica Futura a 6.66, dopo il 6.59 di Ancona. Continua il tour dei due velocisti laziali A Berlino, laziali in evidenza. P ...

Huawei Watch Fit: qualità TOP, sconto SUPER (-50€)

Huawei Watch Fit è uno dei migliori smartwatch pensati per lo sport attualmente in commercio: oggi su Amazon lo si può portare a casa a soli 79,90€.

... sia Arturo Vidal che Alexis Sanchez non prenderanno parte allasfida contro la Juve in ... una giornata di stop anche al professor Jens Bangsbo , consulente per la preparazionedell'...Che salto di Yaroslava Mahuchikh . L ucraina ha piazzato un2.06 metri a Banska Bystrica , nella tappa del World Indoor Tour (solo per il salto in alto), ...Trost: 'Chiusa 40 giorni in un ...All'Istaf Jacobs secondo di sempre sui 60. In batteria 6.56. Lo sprinter di Atletica Futura a 6.66, dopo il 6.59 di Ancona. Continua il tour dei due velocisti laziali A Berlino, laziali in evidenza. P ...Huawei Watch Fit è uno dei migliori smartwatch pensati per lo sport attualmente in commercio: oggi su Amazon lo si può portare a casa a soli 79,90€.