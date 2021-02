Atletica, Marcell Jacobs vola sui 60 metri: 6.55, secondo italiano di sempre! Che volata a Berlino (Di venerdì 5 febbraio 2021) Marcell Jacobs ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile. Il velocista italiano si è infatti scatenato sulla pista indoor di Berlino (Germania), in uno dei meeting tradizionali della stagione al coperto, e ha stampato un sontuoso 6.55 sui 60 metri. L’azzurro, che già in batteria si era spinto a 6.56, ha migliorato il suo precedente personale di otto centesimi in questa bella serata. Il 26enne ha strappato abbondantemente il minimo per gli Europei indoor in programma a inizio marzo in quel di Torun (Polonia). Il nostro portacolori ha concluso in seconda posizione, attardato di appena due centesimi dal fuoriclasse ivoriano Arthur Cissè (6.53, eguagliato il personale). Marcell Jacobs, oggi abbondantemente davanti al tedesco Kevin Kranz (6.62) e allo ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021)ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile. Il velocistasi è infatti scatenato sulla pista indoor di(Germania), in uno dei meeting tradizionali della stagione al coperto, e ha stampato un sontuoso 6.55 sui 60. L’azzurro, che già in batteria si era spinto a 6.56, ha migliorato il suo precedente personale di otto centesimi in questa bella serata. Il 26enne ha strappato abbondantemente il minimo per gli Europei indoor in programma a inizio marzo in quel di Torun (Polonia). Il nostro portacolori ha concluso in seconda posizione, attardato di appena due centesimi dal fuoriclasse ivoriano Arthur Cissè (6.53, eguagliato il personale)., oggi abbondantemente davanti al tedesco Kevin Kranz (6.62) e allo ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Marcell Abeykoon e Jacobs portano il Lazio a Berlino

Parliamo di Yupun Abeykoon (Atletica Futura) e di Marcell Lamont Jacobs (Fiamme Oro). Per quest'ultimo - allenato da Paolo Camossi a Roma - si tratta del debutto stagionale nella velocità al coperto, ...

Il meeting Città di Savona continua la sua ascesa. Ora è terzo nel ranking italiano e 32° a livello mondiale

...e prestazioni di altissimo livello che hanno aggiunto tasselli nuovi alla storia dell'atletica ...Altissimo livello internazionale anche nella rinnovata sfida tra Filippo Tortu (Fiamme Gialle) e Marcell ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Turbo Jacobs: 6.55 a Berlino

Grande avvio per la stagione di Marcell Jacobs. Sui 60 metri l’azzurro sfreccia in 6.55 nella finale al meeting Istaf Indoor di Berlino, dove si piazza secondo dopo aver vinto la batteria con 6.56. Il ...

Doppietta di Jacobs!!! Seconda bomba e secondo italiano della storia dei 60!

BERLINO - Secondo aggiornamento dal Meeting indoor ISTAF di Berlino. Dopo la grande botta di Marcell Jacobs in batteria, con 6.56, arriva l'ulteriore miglioramento per lui in finale. Non la partenza d ...

