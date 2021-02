annatrieste : E' quando tiri un sospiro di sollievo perché hai pareggiato in casa 0 a 0 con l'Atalanta che ti rendi conto del dra… - SilviaPrato1 : RT @Amookeena: La cosa buffa è che prima devono affrontare il Genoa, poi l'Atalanta e infine la Juventus. Quali di queste tre sarà a rischi… - ArmandoCapone : RT @Amookeena: La cosa buffa è che prima devono affrontare il Genoa, poi l'Atalanta e infine la Juventus. Quali di queste tre sarà a rischi… - zazoomblog : Atalanta perchè Gasperini preferisce Pessina a Malinovskyi e Miranchuk - #Atalanta #perchè #Gasperini - Vittoriog82 : RT @Amookeena: La cosa buffa è che prima devono affrontare il Genoa, poi l'Atalanta e infine la Juventus. Quali di queste tre sarà a rischi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta perchè

Corriere della Sera

L'? Domani esame durissimo per il Toro di Nicola, in casa dell''una squadra collaudata e che non scopriamo certamente oggi, allenata da Gasperini, un allenatore che stimo ...Come si ferma l'? Si contrasta da squadra. Dovremo giocare da squadra, essere compatti e ... Più sono qui e più vorrei che si aprisse davvero la possibilità di averla davvero vicino,è ...