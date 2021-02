Atalanta | Gasperini | “Soddisfatti della gara di Napoli In campionato c’è tanto agonismo”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L'allenatore dell'Gianpieroha presentato la partita di domani contro il Torino: "In linea di massima dovremo recuperare Sutalo, l’unico fuori è Hateboer. Non ci sono stati problemi particolari, solo Maehle ha subito un taglio sul piede, ma sembra aver recuperato anche lui. Siamopartita che abbiamo fatto contro il, non è mai facile giocare contro di loro. Alcuni hanno definito il risultato negativo, ma se vuoi andare in finale devi vincere. Ilquest’anno si sta giocando come se fossero le ultime partite, con la stessa attenzione e con lo stesso. Quest’anno anche se si gioca con questa continuità c’è".caption id="attachment 1057801" align="alignnone" ...

Il tecnico dell'Gian Piero, prima della partita contro il Torino, parla in conferenza stampa delle condizioni del difensore Hans Hateboer: 'Ha un problema per via di una frattura vecchia, sono ...Alla vigilia della sfida casalinga contro il Torino di domani pomeriggio il tecnico dell'Gian Pierodice la sua sui granata e come la Dea dovrà affrontarli: "Quando cambia l'allenatore c'è sempre una reazione dei giocatori: Davide Nicola al Crotone e al Genoa aveva ...Bergamo, 5 febbraio 2021 - L’Atalanta non si ferma mai ... Sono encomiabili” è il pensiero del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara casalinga contro il Torino. Che precede ...Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, prima della partita contro il Torino, parla in conferenza stampa delle condizioni del difensore Hans Hateboer: “Ha un problema per via di una frattura ve ...