Atalanta | Gasperini | ' C' è chi si chiede perché siamo in quella posizione'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) BERGAMO - Il tecnico dell'Gian Pieroha presentato in conferneza stampa la sfida di domani contro il Torino : "Chi mancherà? Oggi vedremo in allenamento, riprendiamo dopo Napoli ...

TuttoMercatoWeb : Atalanta, domenica dura per Gasperini. Diffuso il suo numero sul web, piovono insulti dai laziali - Gazzetta_it : #AtalantaLazio il brutto dopopartita di Gasperini... - toropuntoit : #AtalantaTorino, #Gasperini: 'Il Toro era partito con altre ambizioni, ma questo è un campionato diverso'. La… - CinqueNews : Atalanta, Gasperini: «Nicola ha fatto grandi cose» - napolista : Gasperini senza la solita retorica: “Giochiamo col Torino, ma la partita più importante è quella col Napoli” L’alle… -

Gian Pierosempre più alchimista: con- Torino di domani (ore 15) "incastrata" fra le due semifinali di Coppa Italia contro il Napoli, si autoimpone riflessioni di gestione: che possano ...BERGAMO - Il tecnico dell'Gian Pieroha presentato in conferneza stampa la sfida di domani contro il Torino : "Chi mancherà? Oggi vedremo in allenamento, riprendiamo dopo Napoli visto che ieri si è allenato ...Gasperini in conferenza stampa: “La priorità è al ritorno con gli azzurri perché possiamo approdare in finale” ...Le parole del tecnico Gian Piero Gasperini nella conferenza di presentazione di Atalanta-Torino, valida per la 21^ giornata di Serie A ...