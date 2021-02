Astro influencer | 6 profili da seguire per oroscopi | tarocchi e mindfulness

Leggi su amica

(Di venerdì 5 febbraio 2021) È una fase culturalmente molto importante per chi ama l’logia. E, siccome finalmente siamo entrati nella tanto sognata, mistica, creativa e spirituale ERA DELL’ACQUARIO – sì, quella cantata dalla band The 5th Dimension nel musical Hair – concediamoci una visita aiInstagram più accreditati di questi tempi Per molti un tema natale è ancora una stramberia da hippie, una perdita di tempo e di denaro. Per molti (moltissimi), invece, è uno strumento in più, da accompagnare magari alla meditazione, per conoscersi meglio. E, in effetti, basta guardare i numeri. L’logia sta diventando un business redditizio: solo nel 2018 si stima che gli americani abbiano speso circa 2,1 miliardi di dollari nel “mercato dei servizi mistici”. Immaginate quanto questa cifra sia lievitata nel 2020… Ultimamente è abitudine giornaliera di molte ...