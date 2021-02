AstraZeneca consegna sabato le prime 249mila dosi di vaccino all’Italia | da martedì le somministrazioni agli under 55

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Da domaniconsegnerà le249.600del suo. Le fiale della casa farmaceutica anglo-svedese saranno quindi a disposizione con dieci giorni di anticipo rispetto a quanto previsto, permettendo così l’inizio della somministrazione già dai prossimi giorni. Lesaranno stoccate nell’hub di Pratica di Mare e nei giorni successivi, salvo imprevisti, saranno così distribuite nei centri di somministrazione nelle varie regioni. La notizia permetterà così l’avvio della vaccinazione per gli55 che, così, dovrebbe iniziare già da. Ilarriverà domani in Italia e lunedì dovrebbe essere completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione. Un nuovo studio di Oxford pubblicato ...

Comincia a delinearsi la mappa dettagliata delle vaccinazioni in tutta Italia, in attesa dell'arrivo della fiale di AstraZeneca e del recupero ...
Nel 2021, i tre più grandi colossi farmaceutici del mondo produrranno dosi solo per l'1,5% della popolazione mondiale, mentre molti produttori sono tagliati fuori. Ad oggi sono stati vaccinati 108 mil ...