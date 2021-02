Associazioni a sostegno di bimbi autistici: le parole del dottor Carlo Iannace (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, abbiamo raggiunto l’obiettivo. Vista la situazione, non era facile coinvolgere le tante persone che hanno realizzato le palline rosa e blu di Natale, distribuite con la raccolta fondi Sette passi per un Sorriso, quest’anno destinata anche ai bambini autistici, una delle fasce deboli dimenticate durante l’emergenza Covid”. Così il senologo Carlo Iannace ha introdotto la consegna delle donazioni, questa mattina, presso il Carrefour di Torrette di Mercogliano, alle Associazioni che aiutano i bambini autistici. Ventimila euro, questa la somma raccolta nelle settimane delle festività natalizie. Parte destinata a cinque progetti di realtà fondamentali quali le Associazioni irpine “Noi, un sorriso e gli autismi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, abbiamo raggiunto l’obiettivo. Vista la situazione, non era facile coinvolgere le tante persone che hanno realizzato le palline rosa e blu di Natale, distribuite con la raccolta fondi Sette passi per un Sorriso, quest’anno destinata anche ai bambini, una delle fasce deboli dimenticate durante l’emergenza Covid”. Così il senologoha introdotto la consegna delle donazioni, questa mattina, presso il Carrefour di Torrette di Mercogliano, alleche aiutano i bambini. Ventimila euro, questa la somma raccolta nelle settimane delle festività natalizie. Parte destinata a cinque progetti di realtà fondamentali quali leirpine “Noi, un sorriso e gli autismi ...

