Ascolti tv | vince ‘Che Dio ci aiuti’ con De Martino | raggiunti 5 7 milioni di spettatori 

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrande successo ieri sera su Rai Uno per la fiction Che Dio ci Aiuti 6 che ha conquistato 5.702.000 spettatori pari al 23.5% di share. Attenzione concentrata sulla guest star della sesta puntata, Stefano De. Il conduttore e ballerino napoletano ha recitato accanto a Valeria Fabrizi e tutti gli altri attori del cast di Che Dio ci aiuti 6, ma non ha avuto un vero e proprio ruolo nella serie. Deè entrato nella storia di Che Dio ci aiuti grazie a Suor Costanza. Da sempre appassionata di ballo, l’amata Suor Costanza ha deciso di iscrivere i ragazzi del convento a una gara di ballo. E Stefano è entrato in scena proprio grazie a questa competizione, di cui è stato giudice. Su Canale5 Come un gatto in tangenziale ha incollato davanti al video 2.208.000 spettatori con uno share del 9.5%. Su Rai2 The Equalizer 2 – ...