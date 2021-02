Arriva il Tinder degli animali | cani | gatti e padroni trovano nuovi amici con l' app

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Tinder

La Nazione

C'è il romantico appuntamento di Lilli e Vagabondo , appassionati e teneri davanti a un piatto di spaghetti con le polpette. Ma oggi, nell'era della tecnologia, la fidanzata per Fido si trova con l'...E, come avviene pere Grinder, si può mettere "mi piace" o "non mi piace" ai diversi utenti. Pedigreender ha anche la possibilità di avviare una chat fra proprietari degli animali, che poi ...Il progetto digitale di una società lombarda ma con cuore fiorentino: ecco Pedigreender, scaricabile sui market digitali ...E, come avviene per Tinder e Grinder, si può mettere "mi piace" o "non mi piace" ai diversi utenti. Pedigreender ha anche la possibilità di avviare una chat fra proprietari degli animali, che poi poss ...