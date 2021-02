Arriva il Festival di Sanremo che nelle mani del folle CTS sarà il festival di Chernobyl (Di venerdì 5 febbraio 2021) La farsa appena cominciata non è finita. Perché l’organo di controllo governativo CTS, quello che da un anno ci tiene tutti blindati a morte e non gli basta mai, ha (naturalmente) detto sì al festival della canzonetta italiana. A Sanremo si può. Come mai ha detto sì? Perché la scienza è politica, la politica è denaro, il denaro è musica, la musica (a Sanremo) è il peggio in assoluto ma il meglio per la pubblicità, la pubblicità e politica. Cerchio chiuso. Facevano parte della farsa gli stop degli ex ministri Franceschini e Speranza (silente, invece, per una volta, l’ossessionato Boccia, quello che vuole mandare le ronde per strada, in macchina, nelle case). Facevano parte della farsa i rumors, le chiacchiere, le polemiche, i titolacci, i brogliacci gli allarmi, i virologi nazionalpopolari. Facevano ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) La farsa appena cominciata non è finita. Perché l’organo di controllo governativo CTS, quello che da un anno ci tiene tutti blindati a morte e non gli basta mai, ha (naturalmente) detto sì aldella canzonetta italiana. Asi può. Come mai ha detto sì? Perché la scienza è politica, la politica è denaro, il denaro è musica, la musica (a) è il peggio in assoluto ma il meglio per la pubblicità, la pubblicità e politica. Cerchio chiuso. Facevano parte della farsa gli stop degli ex ministri Franceschini e Speranza (silente, invece, per una volta, l’ossessionato Boccia, quello che vuole mandare le ronde per strada, in macchina,case). Facevano parte della farsa i rumors, le chiacchiere, le polemiche, i titolacci, i brogliacci gli allarmi, i virologi nazionalpopolari. Facevano ...

