Arriva anche il vaccino Johnson&Johnson. Chiesta autorizzazione negli Usa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Johnson & Johnson ha richiesto alla Food and Drug Administration (Fda) l’autorizzazione all’uso d’emergenza per il suo candidato vaccino contro il coronavirus, basato su un’unica dose e con metodi di conservazione più semplici rispetto ad altri sieri. Se otterrà il via libera sarà il terzo autorizzato negli Stati Uniti, dopo Pfizer e Moderna. Secondo Johnson & Johnson le dosi del suo vaccino potranno essere disponibili immediatamente dopo l’autorizzazione. L’Fda ha fatto sapere che per il 26 febbraio è prevista una riunione dei consulenti esterni. Stando alla casa farmaceutica, dopo 28 giorni dalla somministrazione, il vaccino “ha nel complesso un’efficacia del 66% nella prevenzione delle forme moderate e severe di Covid-19”, che può salire “all?85%” contro le forme gravi. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Johnson & Johnson ha richiesto alla Food and Drug Administration (Fda) l’all’uso d’emergenza per il suo candidatocontro il coronavirus, basato su un’unica dose e con metodi di conservazione più semplici rispetto ad altri sieri. Se otterrà il via libera sarà il terzo autorizzatoStati Uniti, dopo Pfizer e Moderna. Secondo Johnson & Johnson le dosi del suopotranno essere disponibili immediatamente dopo l’. L’Fda ha fatto sapere che per il 26 febbraio è prevista una riunione dei consulenti esterni. Stando alla casa farmaceutica, dopo 28 giorni dalla somministrazione, il“ha nel complesso un’efficacia del 66% nella prevenzione delle forme moderate e severe di Covid-19”, che può salire “all?85%” contro le forme gravi.

