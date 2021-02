Arrestato ceceno per la morte di Niccolò Ciatti, vittima di un pestaggio in Spagna (Di venerdì 5 febbraio 2021) È stato Arrestato ieri in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un ceceno considerato responsabile del pestaggio e della morte di Niccolò Ciatti in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna, nell’agosto del 2017. L’arresto è stato eseguito dalle autorità di polizia francesi su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia. Il mandato europeo è stato emesso in base ad una ordinanza di custodia cautelare del Gip di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica. Niccolò Ciatti fu pestato in discoteca l?11 agosto 2017 e morì il giorno dopo. “Il 4 febbraio 2021 - come informa un comunicato del Ros - le autorità di polizia francesi su attivazione dei ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) È statoieri in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, unconsiderato responsabile dele delladiin una discoteca a Lloret de Mar, in, nell’agosto del 2017. L’arresto è stato eseguito dalle autorità di polizia francesi su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia. Il mandato europeo è stato emesso in base ad una ordinanza di custodia cautelare del Gip di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica.fu pestato in discoteca l?11 agosto 2017 e morì il giorno dopo. “Il 4 febbraio 2021 - come informa un comunicato del Ros - le autorità di polizia francesi su attivazione dei ...

